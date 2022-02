Blik van bezoeker regeert bij ‘Kijken in de Spiegel’ van kunstenaar Leo van Vegchel uit Eindhoven

EINDHOVEN/VEGHEL - Wat als je niet de visie van de kunstenaar, maar de blik van de bezoeker op het werk centraal stelt? In zijn expositie Kijken in de spiegel bij de Noordkade in Veghel onderzoekt Leo van Vegchel (1953) uit Eindhoven die manier van kijken en laat vooral de bezoeker aan het woord.

10 februari