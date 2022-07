Wachtrijen buiten Eindhoven Airport zijn weg: 'Mensen uitpikken en naar voren halen helpt’

Nieuw en lang contract voor keeper Kjell Peersman bij PSV is kogeltje rond, met een belangrij­ke toezegging

De punten en komma's staan: PSV is rond met Kjell Peersman over een contractverlenging tot medio 2026. Woensdag tekent de talentvolle Belgische goalie zijn verbintenis, waarmee PSV laat zien in hem te geloven en in hem te willen investeren.

26 juli