Waken over Ajaxgras vanuit Eindhoven

Hull City koestert Jordy de Wijs en jaagt op Premier Lea­gue-play­offs: ‘Alles is nog mogelijk’

8:13 De supporters van Hull City dragen Jordy de Wijs na negen maanden in Engeland op handen. De voormalig PSV’er draait in ‘The Championship’ een uitstekend seizoen en is een vaste kracht in de defensie van de club uit Kingston upon Hull. Met zijn uitstraling en verdedigende kwaliteiten heeft De Wijs de afgelopen maanden indruk gemaakt op het tweede niveau van Engeland.