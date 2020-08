Walgelijk filmpje van inslikken goudvissen kost man caféverbod in Eindhoven

In het filmpje, dat op diverse sites op internet te vinden is, zie je dat de mannen aan een kaarttafel twee zakken met goudvissen legen in een bierglas. Één van hen popelt om de vissen door te slikken. Hij giet er vervolgens nog een glas bier achteraan. Dan draait de camera weg en hoor je nog wel een braakgeluid. ,,Hier ben ik niet van gediend. Mijn opa was boer en van hem heb ik geleerd dat je met respect om moet gaan met dieren. Zelf heb ik heel wat dieren geslacht, maar hier heb ik geen woorden voor", aldus Karel van Hek van De Heksenketel. De man in kwestie zou dit wel vaker gedaan hebben, maar niet in zijn café.