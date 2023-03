Walhalla voor de stripliefhebber opent deuren aan de Tongelresestraat

Na jarenlang zelf fanatiek stripboeken verzameld te hebben, resulteerde de passie van stripboekwinkel eigenaar Kees Gerritsen ongeveer vijf jaar geleden in het starten van een online webshop: StripBteaser. Niet lang daarna besloot Gerritsen, samen met zijn vrouw Celia, een echte winkel te openen in Woensel.

Nu, ongeveer anderhalf jaar later, is het pand te klein geworden en zijn de twee op zoek gegaan naar een plek met meer levendigheid. Die werd gevonden in de Tongelresestraat en op 1 maart openden ze de deuren van hun nieuwe vestiging.