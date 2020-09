Wandelaar stuit op ‘ingepakt lichaam’ in bosjes centrum Eindhoven

College claimt dat architect fout zat bij raadzaal Eindhoven; architect zelf zegt dat hij niet wist van sloop

11:20 EINDHOVEN - Dat het lichtkunstwerk in de raadzaal van Eindhoven is gesloopt zonder dat de makers zijn gewaarschuwd is de schuld van de architect, zegt het college. Die zou 'verzuimd' hebben hen te informeren. De architect zelf zegt dat buiten hem tot sloop is besloten.