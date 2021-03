Wandelreizen in de bergen als medicijn tegen emotionele en fysieke moeheid

WAALRE - Irma Versteeg ging met Move to Mountains wandelen en raakt niet uitgepraat over haar vijfdaagse ervaring in de Zwitserse Alpen, waar ze best wat langer had willen blijven.

„Een gondel bracht ons naar onze chaletjes in het bergdorp, dat op een hoogte van bijna 2000 meter ligt. Het is de enige manier om er te komen en auto’s rijden er niet”, vertelt Versteeg. ,,Keek ik naar beneden, dan zag ik de wereld gewoon doorrazen, maar keek ik opzij en omhoog, dan zag ik koeien met belletjes om hun nek, bloemenvelden, bergen en voelde ik me lichter worden.”

Frisse lucht

Hygiëne, gezond eten en frisse lucht zijn belangrijk voor de emotionele en lichamelijke fitheid van de mens. ‘Wandelen is het beste medicijn’ was destijds al de overtuiging van Hippocrates en zo denken de Eindhovense Imke Marks en Waalrese Jessy de Kler er ook over. Onder de naam Move to Mountains organiseren zij 5-daagse kleinschalige wandelreizen voor sportieve vrouwen.

Wandelend door de Zwitserse bergen helpt vrouwen los te komen van hun dagelijkse routines. Op grote hoogte lopen ze in een groepje van maximaal acht personen door een andere wereld. Gewoon linkervoet, rechtervoet, linkervoet, rechtervoet… niets gevaarlijks of engs aan.

Bettmeralp, het dorpje waar ze verblijven, is door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoedgebied en is de place to be om iedere dag weer terug te keren na het maken van weer een andere wandeling.

Energiek en uitgerust

De Kler: „Met de grootste gletsjer van Zwitserland aan je voeten, de bijzondere vergezichten en de ongedwongen gesprekken, doe je eigenlijk niets anders dan genieten. Vijf dagen later, weer beneden in het dal, barst je van de energie en keren deelnemers vaak uitgerust en vol goede zin weer huiswaarts.”

De Kler is communicatieadviseur en trainer en doet dit het laatste jaar op kleine schaal en in haar eigen favoriete omgeving: de bergen. Marks, voormalig gymdocent, geeft powerwalklessen en begeleidt als lifestyle coach mensen naar een energieker leven. „Ik help anderen graag om de balans tussen bewegen, gezond eten en ontspannen te vinden. Bergen hebben zoveel te bieden.”

Bijtanken in natuur

Geestelijk en fysiek bijtanken in de natuur is iets dat mensen steeds vaker doen. Fijn is het wanneer dat kan met een klein groepje vrouwen, die datzelfde doel hebben en voor wie alles georganiseerd is. Versteeg: „Ik vond het fijn om onbekenden om me heen te hebben: je voert eens andere gesprekken. Maar heel gemoedelijk en luchtig hoor, zeker niet therapeutisch.”

Elke dag is volgens Versteeg anders net als de natuur. ,,Grote indruk maakte de Aletschgletsjer op mij: je hoort niet alleen het geluid van 11 miljard ton ijs bewegen, maar ziet ook de kleuren die van grijs en wit tot knalblauw gaan. Ik voelde me heel nietig toen ik eronder stond.”

https://www.movetomountains.nl