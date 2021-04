Wangedrag, machtsmisbruik en bedreigingen: onthutsend rapport over Design Academy Eindhoven

Verbin­dings­weg tussen A2 en A67 weer open na ongeluk bij knooppunt De Hogt

12:09 EINDHOVEN - Bij knooppunt De Hogt is donderdagochtend een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg naar de A67 richting Eersel was daardoor een tijd dicht. Even leek de situatie ernstig, maar een opgeroepen traumahelikopter werd afgebeld. Er raakte niemand bekneld.