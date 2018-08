Wapenexpert: aanslag shishalounge Eindhoven met 'een Joegoslaaf'

Fontys opent studiejaar: 'Onderwijs en bedrijven moeten leven lang leren bevorderen'

19:12 EINDHOVEN - Voor succes in de 21e eeuw moet je jezelf steeds opnieuw durven uitvinden en jezelf een leven lang blijven ontwikkelen. Die leercultuur moeten overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio samen tot stand brengen. Dat was de boodschap van bestuursvoorzitter Nienke Meijer van Fontys tijdens de opening van het studiejaar 2018-2019 in Eindhoven.