Wapens gevonden in woning Eindhoven, man aangehouden

ScoutPop 2019, een biertje in de ene hand en een hamburger in de andere

10:25 EINDHOVEN - De tweede editie van Scoutpop stond zaterdagavond op de agenda van vele scouts. Met een biertje in de ene hand en een hamburger in de andere kon men genieten van diverse optredens met als hoofdact Barracuda, in 2014 de winnaar van The European Battle of the Coverbands.