Ware lintjesregen daalt neer in Zuidoost-Brabant

Column Negentig minuten lang het slechte voorbeeld gegeven, daarna de schattige vader uithangen

Wat mij betreft hadden we dat hele PSV-Ajax mooi links laten liggen. Maarja, de oudste mocht met zijn vader naar het stadion, dus gunde ik de jongste ook iets leuks. Ik zette in op de bioscoop en daarna een ijsje. Maar de zevenjarige wilde maar één ding liever dan de wedstrijd op tv kijken en dat was zwemmen.