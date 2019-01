Warehouse of Innovation blijft verrassen in het oude V&D-gebouw

EINDHOVEN - De mogelijkheid om te rolschaatsen op de begane grond van het oude V&D-gebouw mag dan sinds zondag voorbij zijn, er valt nog steeds genoeg te beleven in het Warehouse of Innovation.

Het was de afgelopen weken toch een beetje wennen voor oude V&D-bezoekers: een rolschaatsbaan op de plek waar ze tot voor twee jaar in de bakken naar koopjes zochten. Drie weken lang konden bezoekers van het Warehouse of Innovation in plaats van de gladde ijzers zoals op de ijsbaan op de Markt wieltjes onderbinden en zwieren tussen de pilaren van het oude warenhuis. Een uurtje rolschaatsen is een goed voorbeeld van de opvallende invulling van het gebouw waar ook onder meer knutselruimten voor kinderen, horeca en exposities zijn.

,,We willen op een makkelijk toegankelijke locatie publiek laten kennismaken met innovaties en design in de regio Eindhoven”, zegt Emma Wessels verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. ,,Mensen lopen hier makkelijker binnen omdat tussen veel andere aantrekkelijkheden van Eindhoven zit.”

Rolschaatsplezier

Dat ondervindt ook de familie Bonomi uit het Italiaanse Modena. Terwijl moeder en de twee tienerkinderen op rolschaatsen uitbundig door de oude V&D zwieren, vertelt vader Fabio hoe ze hier zijn terechtgekomen. ,,We maken vaker weekendtrips naar Europese steden en dit keer naar Eindhoven.” Vanwege een knieblessure geniet Fabio aan de kant van het rolschaatsplezier van zijn gezin. Naast bekende Eindhovense ‘attracties’ als het Philipsmuseum en het Van Abbe heeft de familie zich laten verrassen door het Warehouse. ,,Het zag er wel ‘spannend’ uit dus zijn we binnengelopen. Geweldig dat leegstand midden in een stadscentrum voor deze doeleinden wordt gebruikt. ,,Het biedt onverwachte kansen die hier optimaal zijn benut”, vindt hij.

De rolschaatsbaan is dan wel niet zo druk als de ijsbaan op de Markt, volgens Emma Wessels is het een geslaagd initiatief. ,,En we blijven de komende maanden de mensen verassen met allerlei leuke, opvallende dingen.”

Invulling

Zo wisselt het Warehouse of Innovation vanaf 18 januari voor enkele maanden van thema met Food and Health. En vanaf half maart staat Fashion op het programma. Wessels roept innovatieve geesten uit Eindhoven op om contact op te nemen over de invulling van het modethema.