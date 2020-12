Warme en innige stemmen in de mist: dames Keultjes-van Meurs en Jonkers presenteren cd

Ad van Meurs bedacht de naam

De twee kennen elkaar uit de folkgroep Deirdre. Daarna hebben ze elk een eigen carrière gevolgd. Keultjes-van Meurs als muzikale partner van de Eindhovense singer-songwriter Ad van Meurs. Jonkers was actief in het Belgische folkcircuit. ,,Ad was enthousiast over onze hernieuwde samenwerking. Hij heeft ook de naam Jonkers & Kersten bedacht. Kort en krachtig. Jopie is autodidact op de harp, maar ze heeft aan het conservatorium zang gestudeerd. In de tweestemmige liederen manoeuvreren onze stemmen om elkaar heen. Samen klinken we warm en innig, vooral in de Franse chansons op het album.’’