NECROLOGIE Marijke Appelboom van De Effenaar in Eindhoven was eigenzin­nig en standvas­tig

19 juli EINDHOVEN - ,,Vroeger durfden mensen niet naar de Effenaar. Ze vonden het een donker punkhol. Nu is het een open gebouw en hebben we een veel breder aanbod. We hebben geleerd naar andere doelgroepen te kijken. Er is ook onder veertigplussers veel behoefte om uit te gaan.” Marijke Appelboom, in 1954 geboren en vorige week overleden, vertelde eens in een paar zinnen wat het idee was achter de nieuwbouw van het Eindhovense poppodium.