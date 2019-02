Warmtecentrale Beukenlaan Eindhoven van binnen gesloopt

Elke dag staat er momenteel wel een kraan met werklui bij de buizenconstructie naast het Innovation Powerhouse. Eigenlijk had de oude centrale al wel eerder opgeruimd kunnen worden, zegt een woordvoerster van Ennatuurlijk. ,,Sinds Essent bijna vijf jaar geleden is overgegaan op Ennatuurlijk maken we al geen gebruik meer van de gascentrale. We leveren nu warmte aan onze klanten die opgewekt wordt in de biomassacentrale, even verderop op Strijp-T.”