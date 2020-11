Warmtenet Ennatuurlijk in Eindhoven groeit stevig door

EINDHOVEN - Warmteleverancier Ennatuurlijk denkt de komende jaren fors door te groeien, ook in deze regio. Het aantal woonhuisaansluitingen in Helmond en Eindhoven zal waarschijnlijk meer dan verdubbelen als alle plannen doorgaan.

Onder meer in Woensel doet Ennatuurlijk mee aan een groot onderzoek naar de aansluiting op een warmtenet. ,,Warmtenetten spelen zeker een rol bij het van het aardgas af krijgen van bestaande woningen. Dat is geen gemakkelijke opgave. Warmtenetten zijn niet dé oplossing voor alles, maar zo kun je veel warmte die anders vervliegt, inzetten voor bestaande woningen waar all electric bijvoorbeeld toch een lastig in te passen oplossing is", aldus key-accountmanager Rob Verhappen van Ennatuurlijk.

Quote Een van mijn collega's is hier veertig jaar geleden ook begonnen, bij Philips. Nu is hij weer terug. Want

Ennatuur­lijk begon in de energiecen­tra­le TR van Philips, naast gebouw TQ. Daniël Moenis, Ennatuurlijk

Ennatuurlijk ziet daar voor zichzelf landelijk een rol weggelegd. ,,Niet in de Randstad, waar grote spelers als Vattenfall en Eneco een monopolie hebben, maar wel in grote en kleine steden in de rest van het land. En ook niet op het echte platteland. Om de aanleg van een warmtenet haalbaar en betaalbaar te maken hebben we wel een compacte bebouwing nodig. Anders moeten we buizen leggen over te grote afstanden", aldus Verhappen. Op die manier zou in Eindhoven bijvoorbeeld 30 procent van de woningen, dus zo'n 40.000 in totaal, uiteindelijk aan een warmtenet aangesloten kunnen worden.

Ennatuurlijk heeft zijn hoofdkantoor in gebouw TQ, op Strijp-T. Daarmee is de cirkel rond, zegt manager operaties Daniël Moenis van de warmteleverancier. ,,Een van mijn collega's is hier veertig jaar geleden ook begonnen, bij Philips. Nu is hij weer terug.” Want de warmteprovider begon in de energiecentrale TR van Philips, naast gebouw TQ. Later werd de warmteleverancier onderdeel van nutsbedrijf Essent.

Ennatuurlijk 37 Nederlandse steden, 100 warmtebronnen op netwerken. 170 medewerkers in het hoofdkantoor in gebouw TQ op Strijp-T. Warm water en verwarming gaat via bijna 2500 kilometer buizen naar ruim 85.000 huishoudens en 1.200 bedrijven, samen nemen ze 4,8 miljoen gigajoule af. Eindhoven: 2.200 aansluitingen op Strijp-S en in het centrum, en 2.500 in Meerhoven. Helmond: 6.500 huishoudens. In Eindhoven worden zo’n beetje alle grote nieuwbouwprojecten in de stad aangesloten op de centrale die van Ennatuurlijk zelf is, op Strijp-T aan de Zwaanstraat: District-E, Strijp-S, Emmasingelkwadrant, Edge, Lichthoven. De proefwijken ‘t Ven en Lievendaal krijgen een verbinding met het netwerk van de biomassacentrale in Meerhoven. Die is overigens eigendom van de gemeente. Volledig scherm Eindhoven D2020-7480 De *biomassacentrale* in *Meerhoven* heeft geen geldige natuurvergunning. © Kees Martens/DCI Media

Bij de aanleg van warmtenetten ziet ook de gemeente Eindhoven een rol voor zichzelf. Dat zou moeten voorkomen dat commerciële partijen onrendabele wijken overslaan. ,,Wij begrijpen ook dat dat niet kan. Maar vanwege de haalbaarheid richten we ons noodgedwongen op bestaande bouw in compacte wijken, omdat alternatieven hiervoor minder eenvoudig zijn toe te passen, zegt Verhappen.

Hij en Moenis benadrukken dat Ennatuurlijk graag samen wil werken bij de uitrol van warmtenetten. ,,Zoals in Woensel met bijvoorbeeld de woningcorporaties en de gemeente Eindhoven. Wij staan daar in ieder geval open voor", aldus Verhappen. ,,Maar de regie ligt wel bij de gemeente. Dat is ook prima: iemand moet zeggen welke stukjes Eindhoven in aanmerking komen voor een warmtenet", aldus Moenis.

Volledig scherm Nederland, Noord-Holland, Amsterdam-West, 18-10-2017. Gebiedsontwikkeling in de Amsterdamse Houthavens gelegen aan de Spaarndammerdijk.De Houthaven transformeert van een bedrijventerrein naar een woonbuurt op zeven groene, autoluwe eilanden op het IJ.Hierdoor veranderen de IJoevers van een industrieele zone naar een plek om te wonen.Hier de aanleg van stadsverwarming van NUON. Het warmtenet van deze klimaatneutrale nieuwbouwwijk is gekoppeld aan de nieuw aangelegde warmte-transportleiding. Deze leiding, afkomstig van het AEB Amsterdam, brengt milieuvriendelijke warmte de wijk in en realiseert daarmee een CO2 besparing van minimaal 70 procent in vergelijking met HR-ketels per woning. © Hollandse Hoogte / Mariette Cars

En hoe zit dat met particuliere huiseigenaren? ,,Er is in Nederland nog geen klimaat dat particulieren ook mee gaan doen als we corporatiewoningen aansluiten. Ook al hoeft in huis alleen de ketel vervangen te worden door een zogenaamde afleverset. Voor particulieren is een aansluiting op het warmtenet duurder dan gewoon de cv-ketel vervangen”, aldus Moenis. ,,Een goedkope lening of een subsidie op een duurzame aansluiting kunnen daar verandering in brengen”, stelt de Ennatuurlijk-manager.

Gas moet eruit, biomassa is besmet

Volledig scherm Rob Verhappen (rechts) en Daniël Moenis van warmteleverancier Ennatuurlijk op het dak van gebouw TQ op Strijp-T in Eindhoven. Daar is het hoofdkantoor gevestigd. © Kees Martens/DCI Media Een ander probleem dat de komende jaren getackeld moet worden, is de duurzame warmtebronnen. Gas moet eruit en ook biomassa is besmet: hout opstoken voor elektriciteit is geen erg duurzame oplossing. Al benadrukken Verhappen en Moenis dat in Eindhoven - naast voor bijna de helft gewoon gas - alleen snippers van snoeiafval worden gebruikt, in de overgang (‘transitie’) naar meer duurzame oplossingen. De biomassacentrale van Ennatuurlijk bespaart zo zo’n 35 procent CO2-uitstoot. In Helmond krijgen Ennatuurlijk-klanten nog volledig gasgestookte warmte. Een poging om over te stappen op biomassa stuit op ‘een gebrek aan draagvlak’ bij de gemeente Helmond.

Dus moet er naarstig gezocht worden naar alternatieven. Zoals bijvoorbeeld aardwarmte, waarvoor nu her en der in de regio onderzoek wordt gedaan, restwarmte van industrie of datacentra, en warmte uit oppervlaktewater, grondwater of de rioolzuivering. Daarvoor lopen diverse onderzoeken. En waterstof? ,,Dat is voorlopig nog niet hét middel", zegt Verhappen. ,,Bijvoorbeeld ook omdat je dan duizenden branders in alle huizen achter een verdeelstation in één keer zou moeten vervangen. Misschien kun je het dure waterstof beter in de industrie gebruiken en dan de restwarmte weer op het warmtenet.”

Zelfs voor aardgas blijft voorlopig een rol weggelegd, ook bij de warmtecentrales, voordat dat vervangen wordt door de nu nog schaarse biogassen bijvoorbeeld. ,,Zon, wind, waterstof, warmte-koude-opslag in de grond, warmtepompen, de oplossing zit 'm in de samenhang. Door alle alternatieve duurzame bronnen te koppelen, kunnen we het gebruik van aardgas steeds verder terugdringen", aldus Moenis.