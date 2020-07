Was 'doodgoei jong’ dom en dronken of een doodrijder in grote zware Jaguar?

Boven stond politie, al gewaarschuwd voor de ruzie. Zij geven een stopteken, maar ze horen hem gas geven en moeten, zeggen ze opzij springen. De Jaguar rijdt door, stopt nog even bij rode stoplicht en geeft dan gas. Hij komt niet ver, bij het volgende kruispunt vlieg hij uit de bocht en botst tegen een boom. Ook daar is politie die hij de huid vol scheldt. Adem- en bloedproeven weigert hij.



Hij was stom en stomdronken, zegt hij. Hij kan zich niet voorstellen dat hij vrouwen of agenten heeft gezien. Had hij enig besef van wat hij deed, dan was hij natuurlijk gestopt. Hij schaamt zich diep en schreef brieven naar alle slachtoffers.



Die zitten in de zaal. Ze huiveren bij de beelden, en zijn te zeer onder de indruk om zelf hun slachtofferverklaringen voor te lezen. De een durft nog steeds geen garage in, de ander is ‘helemaal leeg op woede en angst na’.