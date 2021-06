Was het meer dan verveling? Eindhoven en Den Bosch willen samen onderzoek doen naar oorzaak avondklokrellen

Wietplant kostte Robin zijn huis en zijn baan; ‘Het enige wat ik nog wil is weg uit Nederland’

17 juni WESTERHOVEN / BERGEIJK - Het was naar eigen zeggen de allereerste wietplant die hij ooit zelf had verbouwd. In oktober 2019 besloot Robin (34) de hennep te oogsten en te drogen, in zijn woning in Westerhoven. Dat kwam hem duur te staan. Hij werd uit zijn huis gezet, en kreeg de naam een drugscrimineel te zijn.