Wasdroger vat vlam: blussen zorgt voor schade in Eindhovense massagesalon

EINDHOVEN - In massagesalon Yu&Mi aan de Leenderweg in Eindhoven is zaterdagochtend brand uitgebroken. Het vuur ontstond in de wasdroger en was snel onder controle. Toch liep het pand grote schade op door het blussen.