Washin7 breidt flink uit in Eindhoven: 2e vestiging en ‘interieurstraat’

Het gaat volgens directeur/eigenaar Frank Vekemans om een miljoeneninvestering. En dat in deze onzekere coronatijden. ,,Natuurlijk merken wij ook wel iets van de coronacrisis. Maar we zien de toekomst positief tegemoet. De wereld stopt niet. De nuchtere Nederlander blijft toch gaan voor zaken die het gemak dienen, zoals het laten wassen en schoonmaken van de auto", aldus Vekemans. In Eindhoven is ruimte voor een tweede vestiging, zegt ook operationeel directeur Stefan Felix: ,,Die zal voor een deel nieuwe klanten trekken en voor een deel klanten van de Meerenakkerweg.”

Volledig scherm Een impressie van de nieuwe, tweede vestiging van autowasstraat Washin7 die aan de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven komt. © Washin7

Aan de Kanaaldijk-Noord gaat Washin7 het postsorteercentrum van PostNl verbouwen; dat verdwijnt hier. De bouwvergunning is aangevraagd en de directeuren hopen in november te kunnen beginnen met de verbouwing. Eind februari, begin maart zou het nieuwe pand dan open kunnen gaan. In het gebouw van 2250 vierkante meter komt één wasstraat, tegen de twee aan de Meerenakkerweg. Dat is voldoende om de vraag te bedienen, denken Vekemans en Felix. Ook komen er - onder de bestaande los- en laadoverkapping, zes zelfwasboxen. En uiteraard een straat waar de automobilisten hun auto kunnen stofzuigen, de banden op kunnen pompen en dergelijke.

De tweede Eindhovense vestiging krijgt dezelfde duurzame installatie als de eerste. Daarin wordt 90 procent van het water hergebruikt en het slib opgevangen, afgevoerd en ook hergebruikt.

Volledig scherm Frank Vekemans (links) en Stefan Felix van Wasin7 bij de vestiging aan de Meerenakkerweg in Eindhoven. © Michel Theeuwen

Tegelijkertijd begint ook de flinke uitbreiding van de vestiging aan de Meerenakkerweg op De Hurk met aan de achterkant een nieuwbouw van 2000 m2. Als die klaar is in februari/maart, kan de automobilist die dat wil zijn wagen ook aan de binnenkant laten schoonmaken door medewerkers van Washin7. Na de automatische wasstraat van vijftig meter rijdt de klant dan de auto op een lopende band. Terwijl de berijder aan de koffie gaat, wordt de binnenkant in tien minuten gestofzuigd en gewassen. ,,We merkten dat klanten behoefte hebben aan deze service. Het gebeurt al wel her en der, maar niet op deze schaal. Onze filisofie is dat we altijd zoeken naar verbreding van de dienstverlening", aldus Vekemans. Ook komen hier extra wasboxen om zelf de wagen te wassen; de vraag daarnaar is erg groot.

Volledig scherm Het aantal zelfwasboxen bij Washin7 in Eindhoven wordt uitgebreid; daar is behoefte aan. © Michel Theeuwen

Washin7 combineert de opening van de tweede Eindhovense vestiging en de uitbreiding volgend jaar met het tienjarig bestaan. In 2011 begon Vekemans in Eindhoven en in Roosendaal. Twee jaar geleden is ook in Bergen op Zoom een wasstraat geopend. ,,En we zijn ambititieus genoeg om nog verder te kijken in Brabant", aldus Vekemans.

Volledig scherm Washin7 aan de Meerenakkerweg in Eindhoven © Michel Theeuwen