Wasven-das doodgereden op Helmondweg, roep om dassentunnel

EINDHOVEN - Dat er een das was opgedoken bij de Wasvenboerderij, wist vrijwel niemand. Nu de das door een automobilist is doodgereden, klinkt de roep om een dassentunnel.

Ze waren maar wat trots op hun das, de vrijwilligers van de natuurwerkgroep Wasven in Eindhoven. Maar een jaar na de bewust stil gehouden ontdekking van de aanwezigheid van de das in dit natuurgebied van twintig hectare midden in de stad is die trots omgeslagen in verdriet. De das is niet meer. Het vrij zeldzame beestje is doodgereden. Door een automobilist op de weg naar de Helmond, de Eisenhowerlaan.

,,Dit is zo triest", zegt Els de Bakker namens de vrijwilligers van het Wasven. ,,Uit verschillende sporen bleek dat de das die een een dassenburcht bij het Wasven had gegraven ‘s nachts de weg over stak naar Residentie De Karpen. Er zat een gat in de heg en het hek waar hij de weg kruiste, en bij De Karpen troffen we gaten in de grond aan die de das moet hebben gegraven.”

Bij een van die overtochten moet hij door een auto zijn overreden. ,,Een van ons, Kees van Grevenbroek, trof hem ‘s ochtends dood aan. Het is zo zonde. We waren er juist zo blij mee dat dit prachtige diertje hier was opgedoken. Dit onderstreept maar weer eens de noodzaak van goed verbindingen in de ecologische hoofdstructuur. Het is echt noodzakelijk dat er dassentunnels komen tussen het Wasven en de Karpen.”

Jonge dasjes

De Bakker wijst er op dat er hoogst waarschijnlijk nog een das rondloopt in het natuurgebied rond de Wasvenboerderij en het Lorentz Casimir Lyceum. ,,En in het gebied een stukje verder, tussen Eckart en de Opwettense Molen, is een heel dassengezin met drie jonge dasjes ontdekt. Die zullen we echt moeten beschermen.”

Milieuwethouder Jan van der Meer (GroenLinks) laat in een reactie weten dat hij begin volgende week meteen laat onderzoek of er mogelijkheden zijn om dassentunnels te laten aanleggen. ,,Dat doen we uiteraard in nauw overleg met de mensen van het Wasven. Dit is echt heel sneu. Dassen zijn beschermde dieren, dus daar moeten we ook goed voor zorgen.”