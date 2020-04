Wasven draait beperkt met winkel: maar er is volop werk te doen

Het Groendomein Wasven aan de Celebeslaan in Tongelre ademt rust uit. Het restaurant is dicht, het terras dat normaal gesproken bij deze temperaturen vol zou zitten, is leeg. Toch is er nog volop werk te doen, al is de aard van het werk verschoven. De winkel loopt als een tierelier. en er zijn juist nu veel handen nodig in de tuinderij, op de akkers en voor het groenonderhoud. Dat laatste wordt gewoonlijk door vrijwilligers gedaan, maar die blijven in deze periode ook meer thuis.



Bij het Wasven werken vakkrachten, zorgmedewerkers en deelnemers - de mensen die als dagbesteding hier werken - met en naast elkaar samen. Van deze laatste groep woont het grootste deel in woningen van zorginstellingen als Lunetzorg of van particuliere ouderinitiatieven, die als corona-maatregel hun deuren gesloten hebben. Werken buiten de deur is dus niet toegestaan. ,,Gewoonlijk werken hier tussen de 20 en 30 deelnemers per dag, op dit moment zijn er nog maar vijf per dag”, zegt Inge Tegels, zorgbegeleider en teamleider van de winkel.