Wat doe je met het lintje van vader?

EINDHOVEN - Donderdag daalt de lintjesregen weer neer. Maar wat als de gedecoreerde later overlijdt? Erfgenamen kunnen kiezen: de onderscheiding terugsturen of borg betalen. Dat is niet altijd gemakkelijk.

,,Mijn lintje blijft na mijn overlijden in ons familiearchief. Wij betalen niets. Betalen past geenszins bij het karakter van deze onderscheiding", vindt Henk van Beek uit Aarle-Rixtel. Van Beek werd in 2009 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor zijn dorp, onder meer als raadslid van Laarbeek en bestuurslid van heemkundekring Barthold van Heessel.

Van Beek weet al voor zijn dood wat er moet gebeuren met zijn koninklijke onderscheiding. Maar regelmatig worden nabestaanden van een gedecoreerde verrast door een brief van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Die worden binnen enkele weken na het overlijden van de persoon met het lintje verstuurd naar de nabestaanden.

Monique de Brouwer-Keij uit Valkenswaard met de koninklijke onderscheiding van haar vader.

Monique de Brouwer-Keij uit Valkenswaard kreeg ook zo'n brief. Haar vader Leo Keij overleed in februari. ,,We kregen daarna een brief van de kanselarij. Je kunt de onderscheiding terugsturen óf borg betalen. Het bedrag varieert van 46 euro tot 3372 euro, afhankelijk van de onderscheiding. Als je betaalt, krijg je hem in bruikleen. Ik ben nog aan het twijfelen. Voor al het werk dat mijn vader gedaan heeft voor de sportverenigingen en maatschappij vind ik het wel mooi om hem nog in bruikleen te houden. Maar aan de andere kant denk ik: hoe vaak kijk ik er nog naar?" vraagt De Brouwer-Keij zich hardop af.

In de brief aan nabestaanden legt de kanselarij de procedure uit. De hoogte van de borg hangt af van het materiaal waarvan de onderscheiding is gemaakt. ,,Veel mensen sturen de onderscheiding uit zichzelf al automatisch terug, omdat bij de uitreiking ook wordt uitgelegd wat de bedoeling is. Als een lintje kwijt is, kijken we in overleg wat mogelijk is. Maar wij doen niet aan handhaving. Als we een onderscheiding niet terugkrijgen, sturen we nog een herinnering en daarna houdt het op", legt de woordvoerster van de kanselarij uit. De borg die wordt gevraagd voor de eretekens, is bedoeld om te voorkomen dat ze handelswaar worden.

Quote De gedachte dat mijn vader geridderd is, is veel belangrij­ker dan het hebben van het lintje zelf. Hilde van de Ven uit Neerpelt

Suzanne Tils uit Valkenswaard zal de borg betalen, zegt ze. ,,Omdat het een erfstuk is. Wel belachelijk dat je ervoor moet betalen als het een gekregen voorwerp is", vindt Tils. Hilde van de Ven uit Neerpelt heeft het lintje van haar vader Bart - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau - na diens overlijden in 2015 wel teruggestuurd. ,,De oorkonde konden we houden. Het lintje zou anders alleen maar in de kast liggen. De gedachte dat mijn vader is 'geridderd' is voor mij veel belangrijker dan het hebben van het lintje zelf", stelt Van de Ven.

