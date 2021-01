Wat gaat de samenleving merken van de leerachterstand: ‘Kinderen leren via thuisonderwijs vrijwel niets’

Leerachterstand. Net als het wat viezig klinkende huidhonger is het zo’n begrip dat door corona ineens in de mode is. Wat erg prettig is aan de leerachterstand door thuisonderwijs - en iets wat binnen het corona-universum bijna een unicum genoemd kan worden - is dat er onder de bevolking een enorme consensus is over het bestaan ervan.