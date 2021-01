Wat is kunst? Ted van Lieshout doet het perfect uit de doeken

EINDHOVEN - Ted van Lieshout (Eindhoven, 1955) probeert al tijden ‘kinderen aan de kunst te krijgen’. Hij schreef er vele boeken voor en werd er even vaak voor gelauwerd. En nu is onlangs ‘Wat is kunst? - Begin een eiland...’ verschenen. Een heerlijk boek, dat nog antwoorden geeft ook. Verplichte stof op elke middelbare school.

Drie flinke kasten mudvol kunstboeken heb ik. En al die boeken proberen op de een of andere manier allemaal een antwoord te vinden op de aloude vraag: Wat is kunst? Van het boekje The meaning of Art van criticus Herbert Read tot en met de brieven van Vincent van Gogh: stuk voor stuk willen ze duiden wat kunst precies is.

Quote Kunst krabbelt als het ware met een nagel een gaatje in je hoofd zodat er licht naar binnen valt Ted van Lieshout, schrijver

Onlangs deed de in Eindhoven geboren en getogen schrijver Ted van Lieshout ook een duit in het zakje. Met - als altijd - de nodige flair, intelligentie en creativiteit. De titel alleen al: Wat is kunst? - Begin een eiland... Wát een manier om je 65e verjaardag luister bij te zetten: geniaal!

65 jaar

Want dat zit er achter deze uitgave. Van Lieshout bedacht twee jaar geleden dat hij in 2020 65 zou worden en vond dat een goed moment om iets speciaals te doen. Hij kreeg groen licht van zijn uitgever en in de laatste maand van zijn verjaardag-jaar rolde Wat is kunst? van de pers.

In beginsel is het boek bedoeld voor jongeren, maar als dat al zo is, dan moet elke lezer zich maar eventjes jong wanen, want het is geschikt voor elke leeftijdsgroep.

Volledig scherm Omslag boek 'Wat is kunst?' van Ted van Lieshout. © Uitgeverij Leopold

Het doet - vanwege onderwerpkeuze, opzet en gerichtheid op die jongere doelgroep - denken aan Schildpad met Roos en Mes, een fijn en spannend boek van Cornel Bierens, dat alweer even geleden verscheen en waarin kunstwerken uit de verzameling van het Van Abbemuseum figureren. Maar Van Lieshouts boek is leuker.

Klassieke raamvertelling

Wat is Kunst? - Begin een eiland... is een klassieke raamvertelling, waarbij het hart wordt gevormd door het denkbeeldige gesprek dat een meisje voert met de auteur. Die tiener komt simpelweg het boek binnenwandelen (bij Van Lieshout kan alles, gelukkig). Zij heeft een opdracht van school gekregen om antwoord te krijgen op de vraag wat kunst is. En Van Lieshout geeft dat antwoord.

Elke spread - twee pagina’s naast elkaar - omvat die dialoog tussen meisje en schrijver, een verhaaltje over een bepaald kunstwerk, designstuk of techniek, daarnaast een foto bij dat betreffende onderwerp en ook nog een kleinere foto van een kunstwerk dat relevant is voor die bewuste vertelling. Die fotootjes zijn bedoeld als teaser, want Van Lieshout heeft - liefhebber als hij is - achterin het boek alle ins en outs van die kunstwerken opgenomen. Tot en met de locaties waar ze te bekijken zijn.

Volledig scherm Pagina's uit het boek 'Wat is kunst?' van Ted van Lieshout. Elke spread omvat een denkbeeldige dialoog tussen een meisje en de schrijver. © Uitgeverij Leopold

Eigen kunstwerken

Van Lieshout laat je alle hoeken van de kunst en cultuur zien, van kalligrafie, design, typografie, oude kunst, conceptuele kunst, architectuur, fotografie - zo ongeveer alles komt voorbij. Om te eindigen met twee - zeer toepasselijke - kunstwerken van hemzelf. En de zin: ‘Kunst krabbelt als het ware met een nagel een gaatje in je hoofd zodat er licht naar binnen valt’.

En heeft Van Lieshout antwoord op die eeuwige vraag wat kunst dan wel is? Mwaah, niet helemaal, maar hij komt in de buurt. En dat is een bijzondere verdienste. Maar niet alleen daarom verdient dit boek lof. Het is een heerlijk boek, laagdrempelig geschreven (maar niet té), het raakt alle hoeken van de kunst en cultuur en is ook door de opzet - met de verschillende verhaallijnen - heel levendig.

Verplichte stof op elke middelbare school, zo stel ik me voor. En het hoort thuis in de boekenkast van eenieder die cultuur hoog heeft zitten. Past altijd.

Ted van Lieshout, ‘Wat is kunst?- Begin een eiland...’. Uitgeverij Leopold, Amsterdam. 24,99 euro, ISBN: 9789025880095.

