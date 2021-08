Wat is typisch Eindhoven?

Eindhoven is meer dan Technologie, Design en Kennis (TDK). Er is hier ook plaats voor de dorpsgek, zegt stadsdichter en singer-songwriter Iris Penning in de tweede voorstelling van Onze stad: typisch Eindhoven.

Het lijkt op een Eindhovense versie van De Wereld Draait Door. Maar presentator Oscar de Boer heeft meer het tempo van Willem Duys tijdens Voor de Vuist Weg. De talkshow in de Kameleonzaal van het Parktheater is een initiatief van Patrick van de Voort, bekend van de Kleurrijke Stad en Plaza040. Hij is op zoek naar de verhalen van Eindhovenaren. Dus mogen de circa vijftig bezoekers hun mooiste herinneringen aan de stad op een briefje schrijven en dat in de hoge hoed stoppen.

De Boer, acteur en theatermaker bij de Bende van Oz, heeft een losse hand van presenteren. Hij geeft het de huisband Bright Lights een half uur de tijd om de boel op te warmen en laat daarna Huub Jacobs van Eindhoven in Beeld aan het woord. Die neemt het publiek mee aan de hand van oude foto’s mee op een wandeltocht die De Boer maakte van het station naar het Parktheater voordat hij in Eindhoven ging wonen.

Kleine metropool

De lichtstad is anno 2021 ook een kleine metropool, met veel nationaliteiten. Dus was het podium ook voor twee muzikanten van Music with Strangers, een wisselend gezelschap van inwoners die elders hun wortels hebben, maar zich hier nu thuis voelen.

,,Eerst hadden we het idee om al wandelend de verhalen te verzamelen, maar dat kon niet vanwege corona”, vertelt Van der Voort in de pauze. ,,Dus doen we hier drie talkshows, de derde is 22 augustus. De input die we daarmee opdoen, gebruiken we in een theatervoorstelling hier in december. Volgend voorjaar gaan we dan de wijken in, met een soort van wagenspel.”

Hoge hoed

Na de pauze neemt De Boer een paar briefjes uit de hoge hoed. Het totaal onverwachte kampioenschap van PSV in 2007 komt naar boven ‘met een bomvolle en uitzinnige Markt’ en wandelingen in Genneper Parken, waar zich soms wel veertig ganzen ophouden.

Iris Penning mag zich uitleven met haar wonderbaarlijke sampling, waardoor ze met gitaar haar liedjes kan begeleiden met de handen vrij. Als anderen aan het woord zijn, maakt ze aantekeningen voor haar slotgedicht. Eén zin daaruit: ‘Wil de burgemeester op de busbaan, mag hij lekker met de bus gaan’. Daarmee vat ze de sfeer van de middag goed samen: In Eindhoven mag je best je hoofd boven het maaiveld uitsteken als je goed bent. Maar jezelf buiten de orde plaatsen, daar houden we niet van.