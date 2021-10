Wat je niet mag missen op de DDW 2021

Baken

Wat je verder ook doet tijdens de DDW, de Graduation Show moet onderdeel uitmaken van je programma. Het eindexamenwerk van de Design Academy Eindhoven is vanwege de kwaliteit en diversiteit een baken van wat onderzoekend design vermag. Het werk van de 163 deelnemers staat dit keer in Beursgebouw Eindhoven. Een uitdaging voor - maar zeer toevertrouwd aan - de ontwerpers DaphnaLaurens.

Lardinoisstraat 10

Labyrint

Spannend, verrassend en confronterend; dat zal het labyrint zijn dat architect Floris Alkemade - een van de DDW-ambassadeurs - realiseert in het Klokgebouw op Strijp-S. Gebaseerd op een 17de eeuws labyrint in Versailles, dwaal je door gangen en zetten de kunstwerken die je tegenkomt je aan tot peinzen. Over grote en kleine zaken. En ja: twijfelen mag. Graag zelfs, want dat is essentieel om te kunnen veranderen.

Klokgebouw

Microlab

Het Veemgebouw wordt onder handen genomen, dus is een aantal instellingen elders neergestreken. De Dutch Design Awards - met het beste ontwerp van het afgelopen jaar - zijn nu te zien in de grote hal van het Microlab, ook op Strijp-S. Genomineerden en winnaars, variërend van een circulair warenhuis tot veilig dineren in een kasje, en van een superhandig waterstation tot en met heerlijk eigenwijze mode.

Kastanjelaan 400

Volledig scherm Dutch Design Awards 2021 in het Microlab. © DDA

Architectuur

De campus van de TU/e is dit keer weer onderdeel van de designweek. Zo kun je onder meer naar Vertigo (faculteit Bouwkunde), waar de tentoonstellings- en evenementencommissie Casa Vertigo een feestje viert: het bestaat namelijk vijftig jaar. De honderden presentaties, excursies en lezingen die in die tijd zijn gemaakt, komen uitgebreid aan bod in een retrospectieve tentoonstelling.

Campus TU/e

Wandeltocht

Cartoonist Ton Smits maakte vrijwel elke avond een wandeling van zijn woonhuis (nu museum) in Stratum naar zijn stamkroeg in de binnenstad. In het jubileumjaar - Smits werd honderd jaar geleden geboren - markeert de jonge Eindhovense designer Florian Visser die wandeltocht met bijzondere objecten. In het Ton Smitshuis is daarnaast een presentatie van Joost Swarte te bekijken.

Jacob Reviuslaan 25

Puntgaaf

Een van de beste tentoonstellingen tijdens de DDW is steevast die van Dutch Invertuals. Inhoudelijk sterk en altijd puntgaaf vormgegeven, met veel aandacht voor details. Dit keer wordt samengewerkt met The Future Laboratory en wordt er door de deelnemers gedroomd, over de toekomstige stad, waar gemeenschappelijkheid en niet winst maken de dienst uitmaakt en waar niets wordt weggegooid, alles wordt gerepareerd.

Fuutlaan 12B

Volledig scherm Dutch Invertuals. © Dutch Invertuals

Water

Gewoonlijk staat de werkplek van Atelier NL vol met eigen projecten, maar die staan nu in museum Bommel Van Dam in Venlo, en is het atelier vrijgemaakt voor collega-ontwerpers, in dit geval Studio Makkink & Bey. Die er gedurende de DDW de boeiende presentatie Waterschool MH4+ laten zien. Het is een proeftuin, op basis van insecten, eendenkroos, zeewier, hout en schimmels.

Bergmannstraat 76

De Mens

In 2007 ontleedde ze varken 05049 tot op het bot, en publiceerde minitieus wat het beest had voortgebracht in een nietsontziende en daardoor onthutsende publicatie, inclusief geel oormerk. Tijdens de DDW gaat ze hetzelfde doen, maar nu met ‘de’ mens. Christien Meindertsma (ook DDW-ambassadeur) laat in de interactieve installatie Sharing Elements zien uit wat we eigenlijk bestaan. Op een speelse, poëtische manier.

Microlab, Kastanjelaan 400

Vechten

Bart Hess is zeer geïnteresseerd in materialen en in het menselijk lichaam. Kijk maar naar de kostuums, decors of films die hij maakt voor o.a. Het Nationaal Ballet of Nanine Linning Dance Company. Of kijk naar de ‘slijmjurk’ die hij maakte voor Lady Gaga. Tijdens de DDW presenteert hij een videopresentatie met een door hemzelf bedachte vechtsport. Onder de veelzeggende titel Eat of be eaten.

NRE-terrein, Gasfabriek 18

Tussen

Volgens Annemoon Geurts van de Kazerne zitten we in een tussentijd. Vandaar de titel van de tentoonstelling: Between No-Longer and Not-Yet. Een tussenfase dus, waarin aan de ene kant iedereen wel weet dat het zo niet langer kan, maar we aan de andere kant ook niet exact weten hóe we dat in het vat moeten gieten. Een beetje een onzeker periode dus, met daardoor alle ruimte voor verbeelding. Dat laat het werk zien van onder anderen Jet en Pieke Bergmans, Teun Zwets, Simone van Bakel, VanTot en Jesse Visser.

Paradijslaan 8

Volledig scherm Graduation Show Design Academy Eindhoven, dit keer in het Beursgebouw. © DAE