Wat kiest Arnol Kox?

Arnol Kox is net afgezet bij de Blob in de binnenstad. Met de laptop op schoot, beantwoordt de Eindhovense stadsprediker de verschillende stellingen. Hij wikt en weegt, af en toe is zijn keuze resoluut: „Een nieuw museum in de stad? Nee, dat hoeft niet. Ik kom nooit in het museum.” En het vervangen van alle rode steentjes in de binnenstad, een miljoenenproject, vindt Kox ook onnodig. „Ik rol daar nog prima overheen.” Hij weet nog niet of hij gaat stemmen woensdag. „Eerlijk gezegd vind ik de gemeentepolitiek iets minder belangrijk. De wereldpolitiek: daar draait het om. We moeten voorkomen dat er een derde wereldoorlog komt.”



Resultaat Kieswijzer:



1. Forum040

2. CDA

3. OuderenAppel