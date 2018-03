Wat kiest stadsprediker Arnol Kox?

VIDEOEINDHOVEN - Arnol Kox is net afgezet bij de Blob in de binnenstad. Met de laptop op schoot, beantwoordt de Eindhovense stadsprediker de verschillende stellingen. Hij wikt en weegt, af en toe is zijn keuze resoluut: „Een nieuw museum in de stad? Nee, dat hoeft niet. Ik kom nooit in het museum.”