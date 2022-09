Wat kreeg de voorzitster van Gidsen de Ark cadeau in 1965?

EINDHOVEN - In november 1965 wordt er afscheid genomen van de voorzitter van Gidsen de Ark. Wie weet wie de dames op de foto zijn of wat De Ark precies was? En wat zat er eigenlijk in het cadeautje dat hier overhandigd werd? Alle informatie over personen of De Ark is welkom via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

En dan de foto van vorige week. De vliegtickets lagen klaar maar op het allerlaatste moment besloot het Nederlands Olympisch Comité in november 1956 toch geen sporters af te vaardigen voor de Olympische Spelen in Melbourne. Reden was de inval van de Sovjet-Unie in Hongarije. De afmelding was een enorme dreun voor onder andere de zwemploeg met kanshebbers voor olympisch goud.

Volledig scherm Hongaarse zwemmers deden in 1956 mee aan een wedstrijd in zwembad De Smelen in Geldrop. © Frans van Mierlo

De foto van vorige week is een paar maanden voor die dreun gemaakt. In zwembad De Smelen in Geldrop dat in juni 1956 het opmerkelijke decor was voor zwemwedstrijden waaraan de wereldtop meedeed. Ter voorbereiding op de Spelen en met de vorm van de Nederlandse zwemploeg zat het wel goed. Onder andere Cocky Gastelaars en de Eindhovense Ada den Haan deden van zich spreken in Geldrop.

Een buitenbad in een Brabants dorp als het epicentrum van de zwemsport. Het is in het huidige topsportklimaat ondenkbaar, maar de Eindhovense zwemvereniging Aegir kreeg het in 1956 voor elkaar. Dat Geldrop de voorkeur kreeg boven Eindhoven, had overigens vooral te maken met de mogelijkheid om bij De Smelen extra tribunes te plaatsen.

Slechts 15 graden

Het zou in Geldrop vooral uitdraaien op een clash tussen de Nederlandse en Hongaarse toppers in het koude water van slechts 15 graden. Cocky Gastelaars heeft 66 jaar later geen herinneringen meer aan Geldrop, maar de geboren Rotterdamse was destijds wereldwijd de snelste vrouw op de 100 meter vrije slag. In maart 1956 had ze het twintig jaar oude wereldrecord op haar naam gezet en een maand later nog eens verbeterd. Ook in Geldrop won ze haar wedstrijd nipt.

Ada den Haan uit Eindhoven was een wereldtopper op de 200 meter schoolslag en verbeterde vlak voor de Olympische Spelen het wereldrecord op die afstand. Daarmee was ze sneller dan Ursula Happe later in de Olympische finale. Ook in Geldrop was ze een paar maanden eerder al net wat sneller dan de Hongaarse Klara Killerman.

Quote Als ze me ergens voor vragen, informeer ik altijd even of het zwembad verwarmd is. Ik heb mijn portie koud water wel gehad Cocky Gastelaars

Een bijzondere wedstrijd dus maar Gastelaars heeft er zogezegd geen herinneringen aan, vertelt ze desgevraagd. ,,Koud was het in die jaren altijd. We wisten niet beter. Ik zwem nog steeds maar niet meer in het buitenbad. Als ze me ergens voor vragen, informeer ik altijd even of het zwembad verwarmd is. Ik heb mijn portie koud water wel gehad.’’

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.