Wat leeft er in Achtse Barrier?

Met de knapzak over de schouder op verhalen- expeditie door de wijk Achtse Barrier. Woensdag was de eerste tocht door de wijk met een aantal bewoners, Sietske Klooster van Samen Beter en Wendy van Dijk van Buro Cement. Met zijn allen gingen ze op zoek naar verhalen van buurtbewoners over het sociale welzijn, hoe beleven zij de wijk en wat is interessant om terug te vinden op het digitale Buurtplein www.achtsebarrier.nl. Want dat is de insteek van de buurt-safari.

Het digitale platform draait nu ruim een jaar. Het is deel van een proeftuin voor het ministerie van VWS en Samen Beter om te onderzoeken wat in de toekomst nog meer mogelijk is op het gebied van e-health en e-community. Samen Beter is een landelijke stichting die werkt aan vitale wijken en organiseert samen met het Buurtplein deze expeditie om via de verhalen de website verder te ontwikkelen.

Denktank

In december vorig jaar tijdens een bijeenkomst voor de wijk ging een denktank met elkaar in gesprek over het Gezondheidsplein (EHealth), de privacy en het Buurtplein algemeen. Klooster: "We waren op zoek naar plekken en speciale mensen om te interviewen, maar ook naar wijkbewoners die mee wilden gaan op expeditie. De website is nog te weinig bekend en door de verhalen terug te koppelen naar de ICT'ers kan er een infrastructuur gemaakt worden die past bij de sociale samenhang van de wijk." Annemiek Smits, wijkbewoner, heeft zich die avond aangemeld: "Ik ben geïnteresseerd in mensen en ik hou ervan om met mensen om te gaan. Ik heb altijd enquêtewerk gedaan, dus deze expeditie ligt in dezelfde lijn. Ik wil graag een bijdrage leveren aan de Achtse Barrier."