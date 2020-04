Wat mensen in Eindhoven en omgeving zoal doen in coronatijd? Een kijkje door het raam...

Steures kan maar moeilijk stilzitten, en dus maakte ze de laatste weken vaak een wandeling, pakte ze de fiets of tufte ze in haar autootje door de regio. De technisch onderwijsassistent van het Heerbeeck College in Best zit net als veel Eindhovenaren veelal thuis door de maatregelen rondom het coronavirus. ,,Terwijl ik ga wandelen en fietsen kijk ik door de ramen heen, bij mensen naar binnen. Ik zie heel veel mensen thuis zitten, achter hun laptop, of aan het puzzelen. Dat heeft mij geïnspireerd”, zegt de Eindhovense, die bezig is met een fotoreportage.

Komt die fotografieopleiding van ‘vroeger’ toch mooi van pas. Steures zocht familie in Nijmegen en Bemmel op en verder vooral ook mensen in de regio. Van haar eigen buurt Hanevoet en andere plekken in Eindhoven tot aan Helmond, Bladel, Sterksel, Meijel en Tilburg: zo'n beetje iedereen heeft zijn eigen ritueel. Wat dat betreft is het in haar voordeel dat Nederland het land van de open gordijnen is. ,,Dat is wel handig, ja. Verder heb ik al jaren niks meer met mijn fotografieopleiding gedaan. Weleens een foto op vakantie of in de bossen, maar dat was het wel. Toch, als je ooit zo'n opleiding hebt gedaan, blijf je met een andere blik naar dingen kijken.” Ook nu, is gebleken.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Karlijn en Cindy uit Helmond hebben de puzzel weer van zolder gehaald. © Natasja Steures

Hobby's van weleer

Steures vroeg de mensen die ze fotografeerde om toestemming, maar wilde ook geen geposeerde foto's. En dus duurde het soms best wel een tijdje om een geslaagde foto te maken. Inmiddels heeft ze 22 foto's, ze wil rond de dertig foto's maken en die dan tentoonstellen in een openbare ruimte, zoals een station of een bibliotheek. Wat bezoekers zien als de reportage ‘Kijkje door het raam...’ af is? Natuurlijk thuiswerkers en kinderen die les krijgen, maar ook mensen die fanatiek puzzelen of andere hobby's van weleer weer op hebben gepikt. Net zoals Steures.

Hieronder een impressie van de fotoreportage

Volledig scherm Natasja Steures is ‘op bezoek’ bij vriendin Petra in Eindhoven (maar wel op gepaste afstand). © Natasja Steures

Volledig scherm Angela (leerkracht op een basisschool) geeft thuisles in Eindhoven aan haar kinderen Lars en Jesse. © Natasja Steures.

Volledig scherm Zus en broer maken online schoolwerk in Eindhoven. © Natasja Steures

Volledig scherm Natasja's dochter Isa danst bij Bruce Dance Factory en doet nu thuis de lessen die haar lerares op Youtube heeft gezet. © Natasja Steures

Volledig scherm Oda en Mirjam uit Eindhoven zijn aan het knutselen. © Natasja Steures