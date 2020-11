Wat moet er met je organen gebeuren na je overlijden? Wie nog twijfelt krijgt een brief over het Donorregister

Jong PSV mag het proberen tegen koploper Cambuur

15:41 Jong PSV moet maandagmiddag in het duel met koploper Cambuur door de vermoeidheid van de afgelopen weken heen zien te bijten. De ploeg van Peter Uneken speelt het vierde duel in tien dagen, omdat de wedstrijd tegen de Friezen eerder uitviel door een corona-uitbraak bij de beloften. ,,We zijn in ieder geval goed door de vorige duels gekomen", zegt Uneken.