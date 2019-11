Wat Studio 54 voor New York was, was Hollywood voor Eindhoven

EINDHOVEN -Discotheek Hollywood in de Eindhovense Dommelstraat was in het einde van de jaren zeventig de meest populaire uitgaansgelegenheid in Zuid-Nederland. Stralende mensen op een verlichte dansvloer, onder een spiegelbol en bundels van licht. Rijen wachtenden voor de deur. En bijna wekelijks wereldberoemde acts op het podium: van de Trammps, Percy Sledge, Joe Tex tot de Sugar Hill Gang. Wat Studio 54 voor New York was, was Hollywood voor Eindhoven.