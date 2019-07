Wat te doen tegen de eikenprocessierups? ‘Maatregelen treffen en er bovenop blijven zitten’

Zo werd het buitenterrein van speelboerderij De Hooiberg in Bladel vorige week gesloten omdat bezoekers er last hadden van de processierups. Ook zijn er rondom de eikenbomen op de ligweide van het Ir. Ottenbad in Eindhoven afzetlinten aangebracht nadat badgasten vorige week last kregen van de venijnige brandharen van de plaaggeest. En Michel Geenen van Rofra Valkenswaard heeft een wandeling met opdrachten door de bossen in de Malpie voorlopig van het programma gehaald.

Rupsenexplosie

,,Jammer”, zegt hij. ,,Want het is een aantrekkelijke route, maar nu even echt niet meer te doen. Ook waarschuwen we onze gasten sinds de rupsenexplosie vorige week expliciet: smeer je in met anti-mug, blijf in de kano en stap vooral niet uit bij de bossen. Want daar hadden we tot vorige week nog een uitstapplaats waardoor we twee dagen lang klachten binnenkregen. Gelukkig werken de aanpassingen en waarschuwingen en zijn de klachten van de baan.”

Recreatieve ondernemingen in de regio erkennen dat ze de laatste weken meer telefoontjes krijgen dan gebruikelijk. Veelal met vragen over de beruchte eikenprocessierups en het risico voor hun kinderen. ,,Mensen maken zich zorgen, dat is duidelijk", stelt coördinator Bas van Wielink van speelpark De Splinter in Eindhoven. ,,Maar het is hier lekker druk en we hebben geen last meer van de rups. ,,Dat was vorig jaar nog wel anders toen we maar liefst tachtig nesten moesten weghalen.”

Verontruste bezoekers

Medewerkers van Dierenrijk in Nuenen en stadsstrand De IJzeren Man in Eindhoven kunnen verontruste bezoekers inmiddels ook geruststellen. Ook daar zijn dit jaar de eikenbomen vroegtijdig biologisch bestreden en ook camping De Paal in Bergeijk heeft in april de de boel laten behandelen. ,,Nu treffen we af en toe alleen nog een klein nestje, maar die kunnen we zelf goed behandelen met lijmspray, een prima middel dat de brandharen goed vasthoudt”, aldus campingmedewerkster Ingrid Coppelmans.