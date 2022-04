Wat voor meubels maakten ze bij Verhoeven in Waalre? Bedrijf vierde 12,5-jarig bestaan in 1958

EINDHOVEN - Welke meubels maakte meubelfabriek Verhoeven uit Waalre? Op deze foto uit oktober 1958 wordt in ieder geval het 12,5-jarige jubileum van de fabriek gevierd. Wie heeft er nog gewerkt of kocht er meubels? We komen graag met lezers in contact. Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom. Laat het weten via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Volledig scherm De opening van een verbindingsweg tussen Hoogeloon en Knegsel in 1957 © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Waren het de zenuwen of gewoon de onhandigheid van een kind van tien. Het doorknippen van het lint voor de opening van een nieuwe weg verliep voor José Wintermans (het meisje op de foto) in ieder geval niet helemaal soepel. ,,De schaar lag op een kussen en schoot er vanaf. Rakelings langs mijn nieuwe schoenen”, zo vertelt Wintermans 65 jaar later vanuit Spanje.

Heel het dorp keek mee

Wintermans vader, Jan van Woensel die links op de foto staat, was in 1957 de burgemeester van Hoogeloon en zodoende werd zijn dochter gevraagd om de weg te openen. ,,Van een vader als burgemeester had je verder overigens meer last dan plezier”, zo weet Wintermans nog. ,,We waren thuis met zes kinderen en werden in het dorp toch net wat beter in de gaten gehouden. We moesten het goede voorbeeld geven en als we dat dan een keer niet deden, kregen we het ook te horen.”

Wim Claassen woonde als kind aan het karrenspoor waar in de jaren vijftig dus de weg tussen Hoogeloon en Knegsel werd gelegd. ,,Zeg maar de Heuvel met in het verlengde het Broekenseind. Ik weet nog dat het vooral Duitsers waren die het werk deden. Tot die tijd bestond het verkeer vooral uit landbouwvoertuigen maar met de komst van de weg, kwamen er steeds meer personenauto's voorbij.”

Burgemeester kreeg eigen weg

Burgemeester Jan van Woensel overleed overigens nog tijdens zijn burgemeesterschap in 1968. Hij werd slechts 59 jaar oud. Om hem te eren voor zijn verdiensten werd nog hetzelfde jaar de verbindingsweg met Hapert omgedoopt tot de Burgemeester Van Woenseldreef.

Quote Burgemees­ter Van Woensel had de touwtjes stevig in handen en was persoon­lijk erg betrokken bij alles wat er speelde in de gemeente Leo Brok, Oud gemeentesecretaris van Hoogeloon

Leo Brok was in de jaren vijftig gemeentesecretaris van Hoogeloon en maakte in die hoedanigheid het staartje van de ambtstermijn van Van Woensel mee. ,,Hij was klein van stuk maar groot in zijn daden. Hij had de touwtjes stevig in handen en was persoonlijk erg betrokken bij alles wat er speelde in de gemeente.” Dat er al snel na zijn overlijden een weg naar Van Woensel werd vernoemd, komt volgens Brok waarschijnlijk omdat er in die jaren veel wegen werden aangelegd.

Leider van het verzet

Rechts op de foto staat volgens Leon Timmers overigens Sjef Smulders, burgemeester van Vessem, Wintelre en Knegsel. Een man over wie ook een boek geschreven kan worden. In de Tweede Wereldoorlog leider van het verzet in Oirschot en vanaf 1947 dus burgemeester. Hij overleed in 1980.

Volledig scherm Het 12,5-jarige jubileum van meubelfabriek Verhoven in Waalre © Frans van Mierlo

