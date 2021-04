Wat willen Eindhovaren de koning laten zien

Gabriëlle van Deursen wil graag een keer samen koekhappen

Koekhappen is een echt oud-Hollands spel, dat nooit ontbreekt op een kinderfeest. Met de handen op de rug, zo snel mogelijk een stuk ontbijtkoek van een touwtje te happen. Koningsdag is de dag bij uitstek waarop normaal gesproken heel Nederland aan het koekhappen is. Al bijna zo lang het feest bestaat. Gabriëlle zou de koning en zijn gezin daarom mee willen nemen naar de Koninklijke Peijnenburg koekfabriek in Geldrop (tegen Eindhoven aan) om te laten zien waar al die koek gemaakt wordt. Gabriëlle heeft stiekem een speciale band met de koning. Ze verklapt dat ze als acht-jarig meisje verliefd was op Willem Alexander. Dat ging niet zo zeer om hem, maar meer omdat het de enige manier was om koningin te worden. Ze maakte zelfs tekeningen met een hart en haar naam en die van Willem Alexander in stippeltjes, want het was natuurlijk geheim. Die verliefdheid is inmiddels wel over. ,,Maar ja hoor, ik zou zeker gaan kijken als hij een rondrit door de stad zou maken. Ik vind het toch stiekem wel leuk.”