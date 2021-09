Wat? Zoveel kloosters in Eindhoven? Kloosterleven thema Open Monumentendag

,,‘Wat zoveel? Is dit Eindhoven?’ Dat soort reacties krijgen we als we over de 23 kloosters vertellen die de stad ooit telde", zegt Harrie van Helmond. Hij is een van de samenstellers van de informatiebrochure bij de Open Monumentendag op zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 in het Jaar van het Brabantse kloosterleven.