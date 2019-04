Water uit sloten en vijvers: Steuntje in de rug voor nieuwe bomen in Eindhoven

EINDHOVEN - Nieuw aangeplante bomen in Eindhoven krijgen sinds vorige week een steuntje in de rug. Bij gebrek aan regen is aannemer Biggelaar Groen begonnen om ze stuk voor stuk water te geven dat uit sloten en vijvers is opgepompt.

Jonge bomen hebben de eerste drie, vier jaar altijd extra water nodig. ,,Als het droog is tenminste. Liever geven we geen water, maar omdat het te weinig regent moeten we wel", zegt medewerker Rob van der Linde van Biggelaar Groen. ,,Ik heb er tussen eind oktober en begin deze maand 1400 gezet. Die rij ik allemaal af om water te geven. Omdat ze in het voorjaar in blad komen, hebben ze nu het meeste dorst. Ze krijgen allemaal zo'n 40 liter. En als het droog blijft, dan ga ik er over een paar weken weer langs."

Te droog

Na een hete zomer was ook de afgelopen winter te droog. Moet je als particulier nu ook de bomen in je tuin water geven? Op die vraag van het ED heeft Van der Linde geen pasklaar antwoord. ,,Dat hangt toch af van het soort boom en de omstandigheden in je tuin." De woordvoerster van de gemeente meldt dat zij een deel van het water dat ze gebruikt voor handen wassen of tanden poetsen in een bakje verzamelt en in haar tuin kiepert. Of dat zin heeft? ,,Alle beetjes helpen", zegt Van der Linde.

Biggelaar Groen is al bijna tien jaar verantwoordelijk voor een groot deel van de aanplant van jonge bomen in Eindhoven. ,,Elk jaar wordt het warmer. Vorig jaar hebben we heel veel water moeten geven", zegt Van der Linde. ,,Op sommige plekken, zoals de Grassteppe in Meerhoven, zijn er zelfs bomen doodgegaan door de droogte." De gemeente kan nu nog niet zeggen wat het effect is geweest op alle bomen in de stad; dat moet tijdens dit groeiseizoen zichtbaar worden.

Rododendron

Afgelopen zomer was er nog de hoop dat de droogte van toen gecompenseerd zou worden door flink wat regenval in de winter. Die hoop kwam niet uit. Als er weer zo'n hete zomer volgt, overleven struiken en bomen dat dan wel? Eindhoven maakt zich daar zorgen over en probeert het groen te helpen. Zo heeft de gemeente de grote rododendron-struiken in het Stadswandelpark - die afgelopen zomer helemaal bruin waren geworden - heel ver terug laten snoeien. Het idee is dat minder blad tot minder verdamping leidt, zodat de struiken de kans krijgen zich te herstellen. Op de bodem van plantsoenen strooit de gemeente versnipperd olifantengras, om de weinige regen die wel valt beter vast te houden. En bij de aanleg van nieuwe straten en pleinen zorgt ze ervoor dat regenwater ondergronds beter wordt vastgehouden en dat bomen rondom hun voet meer ruimte krijgen.