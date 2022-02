Waterschap maakt kwijtschelden belasting te moeilijk: ‘Dit geld bepaalt voor mij of ik iets kan kopen’

De alleenstaande moeder (38) leeft van een bijstandsuitkering en moet buiten haar vaste lasten rondkomen van een kleine 250 euro per maand. Er gelden regels die haar de kans geven een verzoek te doen om belastingen (deels) niet te hoeven betalen. Bij Waterschap De Dommel gaat het voor haar om zo'n 200 euro per jaar. ,,Voor mij is dat veel geld”, zegt ze. ,,Het maakt het verschil of ik wel of niet iets kan kopen. Of een keer wat leuks kan doen met m'n zoon.”