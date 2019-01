Waterstof loont niet als warmtebron voor huishoudens

EINDHOVEN - De Eindhovense wethouder Jan van der Meer wilde een antwoord op de vraag of waterstof geschikt is als warmtebron voor huishoudens. Dat antwoord kreeg hij tijdens een congres: nee.

Of waterstof dé oplossing is om in Eindhoven complete woonwijken van het gas af te sluiten maar toch van warmte te voorzien. Dat was de vraag aan het begin van een door de Eindhovense wethouder van duurzaamheid Jan van der Meer van GroenLinks georganiseerd waterstofcongres. Het antwoord op die vraag kon Van der Meer aan het eind van middag zelf luid en duidelijk formuleren: ,,Nee, er zijn andere warmtebronnen nodig, Maar welke, dat is nu nog de vraag.”

In de theaterzaal van het Van Abbemuseum had Van der Meer gisteren een flink aantal deskundigen op het gebied van wat genoemd wordt de warmtetransitie bij elkaar gebracht, waaronder oud-PvdA-leider Diederik Samsom, een van de discussieleiders in het debat dat heeft geleid tot het Klimaatakkoord, TU/e-professor Geert Verbong en zijn collega-hoogleraar David Smeulders.

Van der Meer, in juni van het afgelopen jaar aangetreden als wethouder, wil namens de Eindhovense coalitie werk maken van verduurzaming van de stad, een thema dat in de ogen van zijn partij de afgelopen jaren ten onrechte te weinig aandacht heeft gekregen.

Een van de plannen waar de voormalige Nijmeegse wethouder mee aan de slag is gegaan, is het ontkoppelen van de wijk t Ven van het gasnet. Stoken op aardgas draagt bij aan de uitstoot van CO2, en dat zorgt weer voor opwarming van de aarde. Door over te stappen van aardgas naar andere warmtebronnen, kan een flinke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van de opwarming van de aardbol.

Voor het plan om ‘t Ven te ontkoppelen van het gasnet heeft hij inmiddels 4,6 miljoen euro subsidie gekregen van het Rijk. ,,De vraag alleen is wat voor alternatieve warmtebron we moeten gaan gebruiken", trapte Van der Meer de middag af. ,,Er doen veel verhalen de ronde over het gebruik van waterstof als oplossing voor dat probleem. De een zegt dat het de oplossing is voor alle problemen in de overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen. De ander heeft het over een utopie. In die discussie is het lastig om het kaf van het koren te scheiden. Vandaar deze conferentie: het doel is duidelijkheid te scheppen in die discussie.”

Die duidelijkheid wisten de in het Van Abbe opgetrommelde deskundigen hem in de loop van de middag snel te geven. Waterstof, een onzichtbaar, reukloos en niet-giftig gas, wordt gewonnen door water te verwarmen met elektriciteit - groene elektriciteit, uiteraard: door zon of wind opgewekt. Rond het jaar 2000 was er even sprake van een hype rond waterstof, ontstaan in IJsland, waarin een door waterstof gedomineerde samenleving werd voorspeld. Maar die waaide even snel weg als-ie was opgekomen.