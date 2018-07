'We vervelen ons hier nooit'

De caravan staat vol in de zon. Maar dit is al negen jaar hun vaste plek en daar wil Elly Bosschaart uit Culemborg ondanks het warme weer nu niet van afwijken. Ze is net met haar man op de Eurocamping in Vessem gearriveerd. De caravan van hun oudste zoon en zijn vrouw staat naast hen, daartussen de tent van de jongste zoon. Lucille en Bart van den Woudenberg uit Nieuwegein, hun beste vrienden, staan een veld verder. De families vieren al negen jaar hun vakantie samen in Vessem

Zussen

„We hebben elkaar jaren terug ontmoet op een andere camping. Het klikte meteen", zegt Elly. „Het was zo'n leuke vakantie dat we nu ieder jaar samen gaan." „We zijn zussen", stelt Lucille. „We doen alles samen. Maar we kunnen 's ochtends ook goed een uur naast elkaar zitten met een kop koffie zonder iets tegen elkaar te zeggen." Wat ze zoal de hele dag doen? Van ontbijt naar lunch, naar borrel en dan diner? De 'zussen' kunnen er smakelijk om lachen, want het lijkt er inderdaad op. „Maar we wandelen ook naar het dorp voor de boodschappen, gaan samen naar de bingo en spelen iedere middag Yahtzee. Toen we nog een televisie meenamen, keken we 's middags altijd naar 'Het kleine huis op de prairie'. Daarna drinken samen een wijntje en dan halen we eten of we koken zelf. Net hoe het uit komt. Het is vakantie hè; we hoeven niks. We vermaken ons toch wel. Maar er wordt hier ook van alles georganiseerd. Avondwandelingen, spooktochten, Zeskamp, een voetbaltoernooi, disco voor de jongeren en bingo en kaarten voor de oudjes. En er is een visvijver. Wij vervelen ons hier nooit."

Dat ze in Vessem zijn beland, is toeval. „Wij kwamen hier een keer op bezoek en vonden het zo'n vriendelijke, gemoedelijk camping dat we voorgesteld hebben hier naar toe te gaan. We zijn daarna nooit meer ergens anders geweest."

Familiebedrijf