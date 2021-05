Weber Beamix koopt Eindhovense 3D-betonprintfabriek

EINDHOVEN - Saint-Gobain Weber Beamix heeft het aandeel van partner BAM in de 3D-betonprintfabriek in Eindhoven overgenomen. Daarmee is de bouwmaterialenproducent nu de enige eigenaar.

BAM blijft wel betrokken als ontwerper en bouwer om de 3D-betonprinttechnieken toe te kunnen passen in bouwprojecten. Om deze reden continueert BAM de samenwerking met de huidige partners Weber Beamix en de TU Eindhoven zoals in het innovatieve bouwproject Milestone in Meerhoven. Daar worden vijf verschillende betongeprinte ‘Flintstone’-woningen gerealiseerd. De eerste is eind vorige maand opgeleverd.

Sneller en milieuvriendelijker

In de Beamixfabriek op industrieterrein De Hurk worden betonnen bouwelementen geprint, die kunnen worden toegepast voor betonnen fietsbruggen of woningen. Met een 3D-printer kunnen eenvoudig vormen worden gemaakt die met een traditionele bouwwijze erg arbeidsintensief zijn. Bouwen gaat daardoor sneller en is milieuvriendelijker omdat er minder beton wordt gebruikt.

In 2017 werd zo ‘s werelds eerste 3D geprinte betonnen brug opgeleverd. De fabriek zelf opende officieel twee jaar later aan de Hastelweg in Eindhoven en was daarmee de eerste Europese productielocatie voor driedimensionaal geprint beton. Het leverde vooral veel kennis op over het digitale ontwerpproces van deze technologie.

BAM zet naar eigen zeggen verder in op het digitaliseren van de bouw. Met 3D-betonprinten is volgens de bouwer unieke kennis opgedaan over onder andere parametrisch ontwerp. Volgens een woordvoerder van Weber Beamix was BAM voor de helft eigenaar en is er geen overnamebedrag betaald. BAM wilde geen financiële details naar buiten brengen.