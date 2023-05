Weduwe Thijs Slegers neemt Zilveren Tulp in ontvangst, net als ED-cartoonist Mat Rijnders

Hond springt tijdens uitlaatron­de in kanaal bij Geldrop, bazin duikt er achteraan

GELDROP - De eigenaar van een hond is dinsdagmiddag achter haar viervoeter aan gegaan toen het dier in Geldrop een kanaal in sprong. Omstanders alarmeerden de hulpdiensten omdat ze de vrouw achter haar hond aan zagen zwemmen.