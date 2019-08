Weer aanrijding op Jacob Catslaan in Eindhoven: fietser gewond naar ziekenhuis

Van kroeg naar vliegtuig: Léon Wetzer (36) uit Best gooit het roer om

15:49 BEST - Hij had een relatief zekere baan in de horeca. Toch bleef Léon Wetzer (36) uit Best dromen van een bestaan als piloot. Hij gooide het roer om, zit nu in de cockpit bij Ryanair en emigreert daarvoor met zijn gezin naar Spanje.