Weer bezoek in verpleeghuizen: stap voor stap meer blijdschap

EINDHOVEN - Sommige verpleeghuizen in de regio zijn alweer open voor bezoek, andere volgen snel. Eindelijk kunnen bewoners hun partner of een familielid weer zien. Maar nog niet zoals vroeger.

Eén vaste bezoeker, vaste bezoekmomenten, een temperatuurcheck aan de poort en zo nog wat zaken. Zomaar binnenwandelen is er voorlopig nog niet bij in de verpleeghuizen. Maar er kan weer wat en dat zorgt voor blijdschap en hoop.

Archipel (Eindhoven en omgeving) opende afgelopen dinsdag al de deuren voor bezoek. „De eerste reacties waren heel positief. Het was voor veel mensen fijn om hun familieleden weer te zien”, weet woordvoerster Ilse van Leuken. „Het is nu afwachten wat de effecten zijn. Of versoepeling van de bezoekregeling mogelijk is, zullen we moeten bekijken per locatie. We houden nauwgezet in de gaten of bezoek leidt tot nieuwe besmettingen. Als dat gebeurt, wordt de regeling weer strenger.”

Archipel heeft op dit moment een aantal lege bedden. Dat is het gevolg van een eerdere fase waarin bedden moesten worden vrijgehouden voor coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis kwamen. „Vanaf nu mogen we weer mensen van de wachtlijst plaatsen”, zegt Van Leuken. „We merken bij sommige cliënten of hun familieleden terughoudendheid. Dit heeft vooral te maken met de beperkte bezoekmogelijkheden.”

Check bij de entree en mondneusmasker op

Bij Vitalis (Eindhoven) gingen de kleinschalig wonen-afdelingen op de locaties Engelsbergen en Fakkellaan donderdag open voor bezoek. De overige locaties volgen stapsgewijs binnen anderhalve week. Bezoekers moeten geheel klachtenvrij zijn. Om op zeker te spelen worden ze bij de entree gecontroleerd en moeten ze gedurende het hele bezoek een mondneusmasker op. ‘Wij houden de situatie goed in de gaten. Alle versoepelingen zijn onder voorbehoud van de ontwikkeling van het virus’, laat Vitalis schriftelijk weten.

Oktober (Veldhoven, Kempen) informeerde donderdag de eerste contactpersonen van bewoners over het tijdpad en de voorwaarden die aan bezoek zijn verbonden. Bezoek op de diverse locaties wordt vanaf zaterdag weer opgestart, in stappen. Een vaste bezoeker mag tweemaal per week een halfuur langskomen. Net als bij Vitalis ontvangen bezoekers ook bij Oktober een mondkapje.

Ananz (Geldrop, Heeze) opent alle vier zijn locaties tegelijk. Dat gebeurt komende maandag. Volgens een woordvoerster zijn er nergens lege kamers. „We herkennen wel dat sommige aanstaande bewoners twijfelen om te komen, omdat ze bang zijn besmet te raken of vanwege de beperkte bezoekmogelijkheden.”

Hopen op vlotte versoepeling

Bij Valkenhof (Valkenswaard, Leende) is vanaf deze vrijdag bezoek weer mogelijk, althans op de afdelingen waar geen besmettingen zijn geweest. Ook hier worden de eerste vaste bezoekers onderworpen aan een temperatuurmeting en is het dragen van een mondkapje verplicht. Maryanne Schlösser, lid van het raad van bestuur, hoopt dat snel meer mogelijk is. „Wij onderschrijven het standpunt van Actiz (branchevereniging, red.), dat het gewenst is om de bezoekregeling te versoepelen op locaties waar dat kan. Onder meer het aantal bewoners en de manier waarop ze samenleven spelen daarbij een rol.”