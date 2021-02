Weer brand bij Eindhovens recyclingbedrijf

Ook 'sollicite­ren’ voor een woning in de groene Trudo Toren op Strijp-S in Eindhoven. Waarom?

5 februari EINDHOVEN - Een groot deel van de geïnteresseerden in een woning in de groene Trudo-Toren in aanbouw, zal net als de overburen van Haasje Over, een motivatiebrief moeten sturen, willen ze in aanmerking komen voor deze sociale huurwoningen. Normaal gesproken loopt de verdeling van sociale huur in Eindhoven via het platform Wooniezie, waarom moet er voor deze woonlofts dan ‘gesolliciteerd’ worden?