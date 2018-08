Weer brand op braakliggend terrein aan Partituurlaan in Eindhoven

Kinderva­kan­tie­week Woen­sel-West: ‘Ze hebben het hier het hele jaar over’

21:06 EINDHOVEN - De kindervakantieweek (KVW) is in zes jaar uitgegroeid tot een traditie in Woensel-West. Toch was het even spannend of het kon doorgaan aangezien de eerste subsidieaanvraag werd afgekeurd.