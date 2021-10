Weer cao-staking in Eindhoven op komst: loonbod in kleinmetaal is ‘klap in gezicht’

VDL en KMWE

Afgelopen donderdag strandde een laatste, extra onderhandelingsronde over een nieuwe cao voor de sector metaal en techniek. Daaronder vallen medewerkers van bedrijven in de regio als VDL Bus in Valkenswaard, KMWE Precision en Frencken in Eindhoven, Strukton Worksphere in Son, Spie en Engie.