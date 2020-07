Weer een podium in Eindhoven minder: ‘Altstadt gaf kleur aan Stratumseind’

Het zal ergens in ‘81 of '82 zijn geweest. Over het Stratumseind reden nog gewoon auto's en dus parkeerden we onze aftandse bakken, beladen met al even aftandse muziekinstrumenten en apparatuur, recht tegenover de kroeg. Gratis. Dat kon toen nog, want waar nu een cafetaria en een nachtclub zijn gevestigd, lag gewoon een grasveldje. Die avond knalde ons bandje Billy and the Testicles de sterren van de hemel. Spijtig dat zo weinigen daar getuige van waren.